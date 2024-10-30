США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу РФ з обходом обмежень

Сполучені Штати запроваджують санкції проти близько 400 фізичних осіб і компаній за їхню допомогу Росії з обходом обмежень, введених за її війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив Держдеп США 30 жовтня.

Під нові обмеження потрапляють близько 400 фізичних осіб і компаній. Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що йдеться про тих, хто сприяє війні РФ проти України, допомагаючи Росії обходити санкції і отримувати необхідне для її воєнної машини.

The U.S. is imposing sanctions on nearly 400 individuals and entities enabling Russia's illegal war against Ukraine through sanctions evasion and support for its military. We will continue to use all the tools at our disposal to promote accountability for Russia's crimes. Реклама: October 30, 2024

"Ми продовжимо використовувати усі доступні нам інструменти, щоб забезпечити відповідальність Росії за скоєні злочини", – додав він.

У санкційному списку опинилися десятки компаній з різних країн, зокрема Китаю, Індії, Малайзії, Таїланду, Туреччини та ОАЕ, які імпортували до Росії зокрема мікроелектроніку та компоненти, важливі для авіації, та російські компанії, які виступали контрагентами-імпортерами.

Окрім того, під санкції потрапили п’ятеро новопризначених заступників міністра оборони РФ, а також серія російських підприємств, де ремонтується військова техніка і виробляються технології, потрібні для ОПК, а також організації, пов’язані з військовою співпрацею Росії і Білорусі.

Також під санкціями опинилася компанія, що перевозила обладнання для російського проєкту "Арктик СПГ 2", і мережа судноплавних компаній з ОАЕ і Сінгапуру, які беруть участь у закупівлі суден для транспортування СПГ для компанії "Новатек".

Крім того, під санкції потрапили три дочірні компанії "Росатому", що займаються розробкою цифрових технологій і програмного забезпечення для його потреб.

Раніше цього тижня Британія оголосила про санкції проти трьох фізичних та трьох юридичних осіб, причетних до російської кампанії з дезінформації, спрямованої проти України.

У німецькому Нюрнберзі співробітники митниці затримали громадянина Росії за підозрою в обході санкцій.