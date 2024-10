США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу РФ з обходом обмежень

Сполучені Штати запроваджують санкції проти близько 400 фізичних осіб і компаній за їхню допомогу Росії з обходом обмежень, введених за її війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив Держдеп США 30 жовтня.

Під нові обмеження потрапляють близько 400 фізичних осіб і компаній. Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що йдеться про тих, хто сприяє війні РФ проти України, допомагаючи Росії обходити санкції і отримувати необхідне для її воєнної машини.

The U.S. is imposing sanctions on nearly 400 individuals and entities enabling Russia's illegal war against Ukraine through sanctions evasion and support for its military. We will continue to use all the tools at our disposal to promote accountability for Russia's crimes.

Реклама: