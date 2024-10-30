США наложили санкции на 400 человек и компаний, в том числе за помощь РФ с обходом ограничений

Соединенные Штаты вводят санкции против около 400 физических лиц и компаний за их помощь России с обходом ограничений, введенных за ее войну против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил Госдеп США 30 октября.

Под новые ограничения попадают около 400 физических лиц и компаний. Спикер Госдепа Мэтью Миллер отметил, что речь идет о тех, кто способствует войне РФ против Украины, помогая России обходить санкции и получать необходимое для ее военной машины.

The U.S. is imposing sanctions on nearly 400 individuals and entities enabling Russia's illegal war against Ukraine through sanctions evasion and support for its military. We will continue to use all the tools at our disposal to promote accountability for Russia's crimes. Реклама: October 30, 2024

"Мы продолжим использовать все доступные нам инструменты, чтобы обеспечить ответственность России за совершенные преступления", – добавил он.

В санкционном списке оказались десятки компаний из разных стран, в частности Китая, Индии, Малайзии, Таиланда, Турции и ОАЭ, которые импортировали в Россию, в частности, микроэлектронику и компоненты, важные для авиации, и российские компании, выступавшие контрагентами-импортерами.

Кроме того, это пятеро новоназначенных заместителей министра обороны РФ, а также серия российских предприятий, где ремонтируется военная техника и производятся технологии, необходимые для ОПК, а также организации, связанные с военным сотрудничеством России и Беларуси.

Также под санкциями оказалась компания, перевозившая оборудование для российского проекта "Арктик СПГ 2", и сеть судоходных компаний из ОАЭ и Сингапура, которые участвуют в закупке судов для транспортировки СПГ для компании "Новатэк".

Кроме того, под санкции попали три дочерние компании "Росатома", занимающиеся разработкой цифровых технологий и программного обеспечения для его нужд.

Ранее на этой неделе Британия объявила о санкциях против трех физических и трех юридических лиц, причастных к российской кампании по дезинформации, направленной против Украины.

В немецком Нюрнберге сотрудники таможни задержали гражданина России по подозрению в обходе санкций.