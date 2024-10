США наложили санкции на 400 человек и компаний, в том числе за помощь РФ с обходом ограничений

Соединенные Штаты вводят санкции против около 400 физических лиц и компаний за их помощь России с обходом ограничений, введенных за ее войну против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил Госдеп США 30 октября.

Под новые ограничения попадают около 400 физических лиц и компаний. Спикер Госдепа Мэтью Миллер отметил, что речь идет о тех, кто способствует войне РФ против Украины, помогая России обходить санкции и получать необходимое для ее военной машины.

The U.S. is imposing sanctions on nearly 400 individuals and entities enabling Russia's illegal war against Ukraine through sanctions evasion and support for its military. We will continue to use all the tools at our disposal to promote accountability for Russia's crimes.

