Британія покарала російські дезінформаційні агентства

Велика Британія у понеділок, 28 жовтня, оголосила про санкції проти трьох фізичних та трьох юридичних осіб, причетних до російської кампанії з дезінформації, спрямованої проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні британського уряду.

Санкції Британії стосуються Агентства соціального дизайну (SDA), яке, як показало міжнародне журналістське розслідування, отримує гроші від Кремля та просуває його пропаганду на Заході.

Також під обмеження потрапили група компаній "Структура", пов’язана з SDA, автономна некомерційна організація "Диалог", і їхні керівники: Ілля Гамбашидзе, Ніколай Тупікін та Андрєй Перла.

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Підсанкційні особи, стверджує британський уряд, причетні до дезінформаційної операції Росії під назвою Doppleganger ("Двійник"), у межах якої клони реальних сайтів і сторінок у соцмережах подаються як достовірні джерела інформації.

"Незважаючи на те, що Росія вливає гроші в діяльність цих зловмисних організацій, їхня брехня постійно зазнає невдач в інтернеті, а боти та фейкові сайти отримують обмежену взаємодію", – йдеться в повідомленні.

На початку вересня США також запровадили санкції проти дезінформаційної мережі Кремля, до якої увійшли АНО "Диалог" та її дочірня організація АНО "Диалог Регионы".

Міністерство фінансів США також оголосило про так звані блокуючі санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора Дмитрія Кисельова.