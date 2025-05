До Києва приїхав єврокомісар з оборони

До Києва у четвер 8 травня приїхав єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з його допису в X.

Андрюс Кубілюс опублікував фото з урочистостей до Дня пам’яті і примирення у Києві, де його можна бачити поруч з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Єврокомісар нагадав, що у Другій світовій війні загинули близько 10 мільйонів українців.

80 years ago, Nazism was defeated and part of Europe regained freedom.



Victory in Europe today is celebrated in #Kyiv, remembering that 10 mln Ukrainians died for this Victory.



🧵1/2 pic.twitter.com/cifKux5BnJ