До Києва приїхав єврокомісар з оборони

До Києва у четвер 8 травня приїхав єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з його допису в X.

Андрюс Кубілюс опублікував фото з урочистостей до Дня пам’яті і примирення у Києві, де його можна бачити поруч з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Єврокомісар нагадав, що у Другій світовій війні загинули близько 10 мільйонів українців.

80 years ago, Nazism was defeated and part of Europe regained freedom.



Victory in Europe today is celebrated in #Kyiv, remembering that 10 mln Ukrainians died for this Victory.



🧵1/2 pic.twitter.com/cifKux5BnJ – Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 8, 2025

"Та день перемоги у Європі для однієї половини Європи став для іншої половини, включно з Україною, ще одним періодом гніту в імперії, яка досі розвалюється. Українці борються проти агресії цієї імперії, за свою і нашу свободу. І ми переможемо", – написав Андрюс Кубілюс.

Згодом у пресслужбі уряду розповіли про зустріч з Кубілюсом прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, де вони говорили про оборонну й технологічну співпрацю.

Як зазначають, Шмигаль зазначив, що європейський план переозброєння ReArm Europe і "Біла книга" щодо майбутнього європейської оборони відкривають нові можливості для зміцнення співпраці з Україною в секторі безпеки та інтеграції оборонної промисловості України та ЄС.

Він також сказав про зацікавленість Києва у співпраці з європейськими компаніями у межах анонсованої ініціативи "Безпека та дії для Європи" (SAFE).

Про ці ініціативи "ЄвроПравда" розповідала у статті ЄС готується до війни.

Крім того, говорили про актуальні військові потреби України і розвиток її ОПК, та можливості спрямувати "на зміцнення України" заморожені у Європі російські активи.

Також 8 травня у Єврокомісії оголосили, що під час поїздки очільників МЗС країн Євросоюзу в Україну 9 травня ухвалять політичне рішення про створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.