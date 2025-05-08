Новим Папою став американський кардинал
Новини — Четвер, 8 травня 2025, 20:16 —
Новим Папою Римським обрали 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Прево, який узяв собі папське імʼя Лев XIV.
Про це повідомляє "Європейська правда".
69-річний Прево, обраний конклавом на другий день після початку зібрання, став першим в історії католицької церкви папою, який народився у США. Він був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році, а також очолював управління Святого Престолу, відповідальне за відбір єпископів по всьому світу.
Раніше Ватикан негласно чинив спротив обранню папи зі США через статус наддержави та світський вплив цієї країни. Імовірно, свою роль зіграло його перебування на високих посадах, а також тривала місіонерська діяльність у Перу, де Прево служив єпископом північного міста Чіклайо.
Він вважається прихильником поміркованих поглядів у католицькій церкві і, ймовірно, збереже спадщину покійного Папи Римського Франциска.
Серед фаворитів раніше називали італійського кардинала П'єтро Пароліна і філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле, Жан-Марка Авеліна з Франції, Петера Ердо з Угорщини та П'єрбаттіста Піццабалла з Італії.
Дата конклаву, який почався 7 травня, була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска 26 квітня.
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