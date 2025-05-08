Держдеп: "угода про надра" з Україною не повʼязана з переговорами про припинення вогню

Сполучені Штати вважають укладену з Україною угоду про рідкісноземельні метали та переговори про завершення війни окремими процесами.

Про це сказала на брифінгу 8 травня речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє "Європейська правда".

За словами Брюс, угода про економічне партнерство України і США "зовсім не пов'язана з переговорами щодо припинення вогню та конфлікту".

"Угода про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною – це окрема динаміка. Це щось, що, безсумнівно, має тривати і забезпечувати… надходження коштів у майбутньому для відновлення (України. – Ред.) після закінчення конфлікту", – додала вона.

Речниця Держдепу, однак, зазначила, що укладення угоди про надра вказує на зміцнення українсько-американського партнерства.

"Як ми вже казали, дружба зі Сполученими Штатами може допомогти вашій країні, зробити її безпечнішою і відкрити майбутнє для людей", – пояснила Брюс.

Верховна рада у четвер проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко раніше заявила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови запрацює протягом тижнів.

Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.