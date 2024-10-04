Глава МЗС Литви закликав розширити санкції проти Ірану за поставку балістичних ракет РФ

Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс зустрівся з послами країн ЄС і обговорив питання санкцій проти Росії та її союзників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В ході зустрічі Ландсбергіс закликав до досягнення домовленості про сильний 15 пакет санкцій ЄС проти Росії, спрямований на економічну діяльність та боротьбу з обходом санкцій.

Також литовський міністр закликав до розширення обмежень щодо Ірану за поставку балістичних ракет РФ і китайських компаній, які співпрацюють з Кремлем.

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Він також наголосив, що Україна перебуває в боротьбі за безпеку Європи, а також за свободу і процвітання всього глобального світу.

Для досягнення миру на умовах України ЄС має максимально зміцнити її можливості, тому головним пріоритетом ЄС залишається повна підтримка України.

"Росія вже атакує нас на нашій власній території – гібридними та диверсійними засобами, намагається вплинути на суспільні настрої та завадити підтримці України. Тому ЄС має терміново збільшити свою військову, фінансову та іншу підтримку, що має ключове значення для України", – зазначив Ландсбергіс.

У цьому контексті він наголосив на необхідності надати Україні боєприпаси і системи ППО, більшу кількості зброї з дозволом бити вглиб російської території.

За даними ЗМІ, Європейський Союз готується до запровадження пакета санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет.

Постачання балістичних ракет, яке США офіційно підтвердили 10 вересня, свідчить про подальше поглиблення військових відносин між Іраном і Росією.

Свої пакети санкцій проти Ірану та Росії вже оголосили Велика Британія та США. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії.