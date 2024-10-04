Глава МИД Литвы призвал расширить санкции против Ирана за поставку баллистических ракет РФ

Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис встретился с послами стран ЕС и обсудил вопрос санкций против России и ее союзников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ходе встречи Ландсбергис призвал к достижению договоренности о сильном 15 пакете санкций ЕС против России, направленный на экономическую деятельность и борьбу с обходом санкций.

Также литовский министр призвал к расширению ограничений в отношении Ирана за поставку баллистических ракет РФ и китайских компаний, сотрудничающих с Кремлем.

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Он также подчеркнул, что Украина находится в борьбе за безопасность Европы, а также за свободу и процветание всего глобального мира.

Для достижения мира на условиях Украины ЕС должен максимально укрепить ее возможности, поэтому главным приоритетом ЕС остается полная поддержка Украины.

"Россия уже атакует нас на нашей собственной территории – гибридными и диверсионными средствами, пытается повлиять на общественные настроения и помешать поддержке Украины. Поэтому ЕС должен срочно увеличить свою военную, финансовую и другую поддержку, что имеет ключевое значение для Украины", – отметил Ландсбергис.

В этом контексте он отметил необходимость предоставить Украине боеприпасы и системы ПВО, большее количества оружия с разрешением бить вглубь российской территории.

По данным СМИ, Европейский Союз готовится к введению пакета санкций против Ирана за поставки России баллистических ракет.

Поставка баллистических ракет, которую США официально подтвердили 10 сентября, свидетельствует о дальнейшем углублении военных отношений между Ираном и Россией.

Свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявили Великобритания и США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России.