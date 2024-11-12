Як єврейський погром в Амстердамі сколихнув усю Європу

Амстердам зазвичай відомий своїм лібералізмом та мультикультурністю. Однак у четвер, 7 листопада, місто отримало статус "антисемітського", адже там відбувся єврейський погром.

І тепер не лише Нідерланди, а й уся Європа шукають відповіді на питання, що це було, чому це не було зупинено і як унеможливити подібні інциденти.

Про те, що відбулось у нідерландській столиці і чому це взагалі сталося, читайте в статті журналістки "Європейської правди" (з Ейндховена, Нідерланди) Дар’ї Мещерякової Єврейський погром XXI сторіччя: як заворушення в Амстердамі поставили нові питання для Європи. Далі – стислий її виклад.

Фактичне "полювання" на ізраїльтян почалося ще задовго до початку футбольного матчу.

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Приїжджих вболівальників неодноразово атакували в різних частинах міста, коли вони їхали на велосипеді або просто прогулювалися. Деякі нападники обирали своїх жертв за їхню єврейську приналежність.

Та основні події почалися вже після завершення футбольного матчу.

Коли фанати ізраїльського "Маккабі" приїхали до центру на метро, їх зустріли антиізраїльськими гаслами та почали кидати предмети. Поліція супроводила фанатів до готелю.

Тим часом, згідно з відео у соцмережах, уболівальники єврейської команди потрапляли у засідки і зазнавали жорстоких нападів. Причому – за фактичної бездіяльності поліції.

Масштаб насильства, що стався 7-8 листопада, вражає.

Нідерландська поліція інформує про 62 затриманих та близько 20-30 постраждалих під час заворушень у четвер до і під час матчу. Всього п’ять осіб були госпіталізовані, однак чутки щодо зниклих безвісти не підтвердилися.

Згодом владі вдалося взяти під контроль ситуацію в Амстердамі, в тому числі через оголошення офіційного надзвичайного стану.

У місті та околицях заборонені демонстрації, посилено охороняються єврейські будівлі.

Крім того, поліція отримала додаткові повноваження для зупинки та обшуку.

Проте попри надзвичайний стан і заборону зібрань сотні пропалестинських активістів все ж таки зібралися вранці в неділю на площі Дам, вигукуючи вимоги припинити насильство в Газі та "звільнити Палестину".

Поліції довелося втрутитися та затримати близько сотні з них. Протестувальників посадили в автобуси та відправили на околиці Амстердама. Одного протестувальника забрала швидка допомога.

Замість конфлікту на вулицях дуже швидко розпочалася справжня війна. Щоправда – інформаційна.

Пропалестинські активісти стверджують, що вони перебували в шоці від того, як однобоко західні медіа висвітлювали конфлікт.

"Вони палили палестинські прапори, а також вигукували "смерть арабам", – сказав один із протестувальників.

Вказаний інцидент нібито розпочався під час хвилини мовчання на стадіоні в Амстердамі на честь жертв нещодавніх руйнівних повеней в Іспанії. Свідки стверджують, що деякі фанати "Маккабі Тель-Авів" порушили цю хвилину, вигукуючи антипалестинську риторику, та закликали до вбивства арабів.

Свідки стверджують, що саме ізраїльські фанати вигукували геноцидні гасла. Варто визнати – щонайменше деякі провокації дійсно мали місце.

Та переважна більшість політиків в цілому підтримали ізраїльтян, назвавши події "антисемітськими". Серед інших, прем'єр-міністр Дік Схооф та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також засудили насильство.

Погром в Амстердамі не став унікальным випадком у Європі – напади пропалестинських активістів на ізраїльтян траплялися і раніше.

Проте через масштаб насильства цей момент може стати поворотним.

Докладніше – у матеріалі Дар’ї Мещерякової Єврейський погром XXI сторіччя: як заворушення в Амстердамі поставили нові питання для Європи.