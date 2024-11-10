В Амстердамі арештували десятки учасників пропалестинської акції

Поліція Амстердама розігнала пропалестинський протест у центрі міста в неділю, 10 листопада, який зібрався всупереч судовій забороні на масові заходи після сутичок за участю ізраїльських футбольних фанатів цього тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Кілька сотень демонстрантів зібрались на центральній площі Дам у столиці Нідерландів, скандуючи вимоги про припинення насильства в секторі Гази та "Вільну Палестину".

Фото: Reuters

Поліція втрутилась, посилаючись на те, що демонстрація порушує триденну заборону суду Амстердама, запроваджену після нападів на уболівальників ізраїльського футбольного клубу "Маккабі Тель-Авів".

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Люди продовжували приходити до площі Дам навіть після оголошення поліції, що акція є незаконною. За інформацією ЗМІ, всього було затримано близько ста людей.

Нагадаємо, увечері 7 листопада в Амстердамі після матчу між місцевим "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі Тель-Авів" спалахнули заворушення, в ході яких пропалестинські активісти нападали на ізраїльських вболівальників.

У результаті п'ятеро постраждалих отримали настільки серйозні травми, що їх довелося доставити в лікарню для лікування. Крім того, від 20 до 30 вболівальників "Маккабі Тель-Авів" отримали легкі поранення.

Нідерландські політичні лідери засудили ці напади як антисемітські.