Как еврейский погром в Амстердаме всколыхнул всю Европу

Амстердам обычно известен своим либерализмом и мультикультурностью. Однако в четверг, 7 ноября, город получил статус "антисемитского", ведь там произошел еврейский погром.

И теперь не только Нидерланды, но и вся Европа ищут ответы на вопрос, что это было, почему это не было остановлено и как исключить подобные инциденты.

О том, что произошло в нидерландской столице и как отреагировали на этот инцидент, читайте в статье журналистки "Европейской правды" (из Эйндховена, Нидерланды) Дарьи Мещеряковой Еврейский погром ХХІ века: как беспорядки в Амстердаме поставили новые вопросы перед Европой. Далее – краткое ее изложение.

Фактическая "охота" на израильтян началась еще задолго до начала футбольного матча.

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Приезжих болельщиков неоднократно атаковали в разных частях города, когда они ехали на велосипеде или просто прогуливались. Некоторые нападающие выбирали своих жертв за их еврейскую принадлежность.

Но основные события начались уже после завершения футбольного матча.

Когда фанаты израильского "Маккаби" приехали в центр на метро, их встретили антиизраильскими лозунгами и начали бросать предметы. Полиция сопроводила фанатов в отель.

Между тем, согласно видео в соцсетях, болельщики еврейской команды попадали в засады и подвергались жестоким нападениям. Причем – при фактическом бездействии полиции.

Масштаб насилия, произошедшего 7-8 ноября, впечатляет.

Нидерландская полиция информирует о 62 задержанных и около 20-30 пострадавших во время беспорядков в четверг до и во время матча. Всего пять человек были госпитализированы, однако слухи о пропавших без вести не подтвердились.

Вскоре властям удалось взять под контроль ситуацию в Амстердаме, в том числе благодаря объявлению официального чрезвычайного положения.

В городе и окрестностях запрещены демонстрации, усиленно охраняются еврейские здания.

Кроме того, полиция получила дополнительные полномочия для остановки и обыска.

Однако несмотря на чрезвычайное положение и запрет собраний сотни пропалестинских активистов все же собрались утром в воскресенье на площади Дам, выкрикивая требования прекратить насилие в Газе и "освободить Палестину".

Полиции пришлось вмешаться и задержать около сотни из них. Протестующих посадили в автобусы и отправили на окраины Амстердама. Одного протестующего забрала скорая помощь.

Вместо конфликта на улицах очень быстро началась настоящая война. Правда – информационная.

Пропалестинские активисты утверждают, что они находились в шоке от того, как однобоко западные медиа освещали конфликт.

"Они жгли палестинские флаги, а также выкрикивали "смерть арабам", – сказал один из протестующих.

Указанный инцидент якобы начался во время минуты молчания на стадионе в Амстердаме в честь жертв недавних разрушительных наводнений в Испании. Свидетели утверждают, что некоторые фанаты "Маккаби Тель-Авив" нарушили эту минуту, выкрикивая антипалестинскую риторику, и призывали к убийству арабов.

Свидетели утверждают, что именно израильские фанаты выкрикивали геноцидные лозунги. Стоит признать – по меньшей мере некоторые провокации действительно имели место.

Но подавляющее большинство политиков в целом поддержали израильтян, назвав события "антисемитскими". В том числе, премьер-министр Дик Схооф и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также осудили насилие.

Погром в Амстердаме не стал уникальным случаем в Европе – нападения пропалестинских активистов на израильтян случались и раньше.

Однако из-за масштаба насилия этот момент может стать поворотным.

Подробнее – в материале Дарьи Мещеряковой Еврейский погром ХХІ века: как беспорядки в Амстердаме поставили новые вопросы перед Европой.