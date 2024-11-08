Президентка Єврокомісії обурилась нападами на ізраїльських вболівальників в Амстердамі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила обурення серією нападів на вболівальників ізраїльської футбольної команди після матчу в Амстердамі та наголосила, що антисемітизму не місце у сучасній Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Фон дер Ляєн зазначила, що щойно мала розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у зв’язку з серією скоординованих нападів на ізраїльських вболівальників в Амстердамі після футбольного матчу за участі ізраїльської команди.

Outraged by last night’s vile attacks targeting Israeli citizens in Amsterdam.



I just spoke with @MinPres Schoof.



I strongly condemn these unacceptable acts.



Antisemitism has absolutely no place in Europe. And we are determined to fight all forms of hatred. Реклама: November 8, 2024

"Рішуче засуджую ці неприйнятні вчинки. Антисемітизму категорично немає місця у Європі. Ми налаштовані боротися з усіма формами ненависті", – наголосила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, перед матчем за участі ізраїльської команди в Амстердамі неподалік арени зібралися кількасот пропалестинських активістів. Їх не підпустили до місця проведення події, проте після матчу багато ізраїльських вболівальників, які поїхали в центр міста, потрапили у засідки і були жорстоко побиті. Поліція затримала більш як півсотні людей.

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після того заявив, що розпорядиться відправити до Амстердама два літаки для того, щоб безпечно забрати співвітчизників. Речник ізраїльської армії заявив, що до Амстердаму готують "рятувальну місію" з медичними командами на борту.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф засудив напад на ізраїльських футбольних фанатів в Амстердамі та запевнив ізраїльського колегу, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.