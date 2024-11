Президентка Єврокомісії обурилась нападами на ізраїльських вболівальників в Амстердамі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила обурення серією нападів на вболівальників ізраїльської футбольної команди після матчу в Амстердамі та наголосила, що антисемітизму не місце у сучасній Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Фон дер Ляєн зазначила, що щойно мала розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у зв’язку з серією скоординованих нападів на ізраїльських вболівальників в Амстердамі після футбольного матчу за участі ізраїльської команди.

Outraged by last night’s vile attacks targeting Israeli citizens in Amsterdam.



I just spoke with @MinPres Schoof.



I strongly condemn these unacceptable acts.



Antisemitism has absolutely no place in Europe. And we are determined to fight all forms of hatred.

Реклама: