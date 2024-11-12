Король Іспанії приїхав у постраждалі від повені райони, де його раніше закидали брудом

Король Іспанії Феліпе VI приїхав до постраждалого від повеней регіону Валенсія, де під час попереднього візиту монарха разом з дружиною розгнівані місцеві мешканці закидали їх брудом.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Вдень у вівторок іспанський король відвідав командний пункт військового підрозділу з надзвичайних ситуацій на військовій базі Хайме I в Бетері (Валенсія), щоб на власні очі побачити розгортання збройних сил для подолання наслідків стихії.

El Pais

Ця поїздка є частиною рішення короля і королеви постійно контролювати роботу, що проводиться для допомоги постраждалим.

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Король також вирушить на десантно-штурмовий корабель "Галісія", розташований у порту Валенсії. Корабель у цей район направило міністерство оборони для надання допомоги постраждалим від шторму.

Близько 19:30 Феліпе VI огляне головну базу матеріально-технічного забезпечення іспанської армії.

Це вже друга поїздка Феліпе VI до цього району. Під час попередньої його, королеву Летицію та прем’єр-міністра Педро Санчеса місцеві жителі міста Пайпорта зустріли вигуками "Убивці" і закидали брудом у Пайпорті.

Очікується, що наступного тижня король і королева відвідають інші постраждалі муніципалітети, зокрема, Чіву. Візит туди було призупинено після інцидентів у Пайпорті.

В Іспанії понад 220 людей загинули після того, як проливні дощі 29 жовтня спричинили масштабне стихійне лихо, щонайменше 89 людей ще вважаються зниклими безвісти.

Валенсія після смертоносних повеней попросила центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.

У 2024 році в Іспанії зафіксували найбільшу кількість опадів у жовтні за всю історію спостережень.