Жовтень в Іспанії побив рекорд за кількістю опадів

У 2024 році в Іспанії зафіксували найбільшу кількість опадів у жовтні за всю історію спостережень, які супроводжувались смертельними повенями.

Про це повідомило Державне метеорологічне агентство Іспанії (AEMET), пише "Європейська правда".

За даними AEMET, у жовтні на материковій Іспанії випало в середньому 147 міліметрів опадів – майже удвічі більше за середню кількість опадів цього ж місяця.

Абсолютний рекорд встановило місто Туріс, що за 15 кілометрів вище за течією від Валенсії: там за годину випало 184,6 мм опадів. За добу в цьому місті випав 771 мм опадів.

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Крім того, зазначили в AEMET, жовтень загалом був теплим місяцем: середня температура на материковій Іспанії становила 15,5°C – на 0,9°C вище середнього показника.

На кінець жовтня припали смертельні повені в Іспанії, в результаті яких загинули понад 220 людей, найбільше – у Валенсії, що на сході країни. Ще 78 людей вважаються зниклими безвісти.

Вчені кажуть, що екстремальні погодні явища стають все частішими через зміну клімату. Метеорологи вважають, що потепління Середземного моря, яке збільшує випаровування води, відіграє ключову роль у посиленні проливних дощів.