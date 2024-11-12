Король Испании приехал в пострадавшие от наводнения районы, где его ранее забросали грязью

Король Испании Фелипе VI приехал в пострадавший от наводнений регион Валенсия, где во время предыдущего визита монарха вместе с женой разгневанные местные жители забросали их грязью.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Днем во вторник испанский король посетил командный пункт военного подразделения по чрезвычайным ситуациям на военной базе Хайме I в Бетере (Валенсия), чтобы воочию увидеть развертывание вооруженных сил для преодоления последствий стихии.

El Pais

Эта поездка является частью решения короля и королевы постоянно контролировать работу, проводимую для помощи пострадавшим.

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Король также отправится на десантно-штурмовой корабль "Галисия", расположенный в порту Валенсии. Корабль в этот район направило министерство обороны для оказания помощи пострадавшим от шторма.

Около 19:30 Фелипе VI осмотрит главную базу материально-технического обеспечения испанской армии.

Это уже вторая поездка Фелипе VI в этот район. Во время предыдущей его, королеву Летицию и премьер-министра Педро Санчеса местные жители города Пайпорта встретили криками "Убийцы" и забросали грязью в Пайпорте.

Ожидается, что на следующей неделе король и королева посетят другие пострадавшие муниципалитеты, в частности, Чиву. Визит туда был приостановлен после инцидентов в Пайпорте.

В Испании более 220 человек погибли после того, как проливные дожди 29 октября вызвали масштабное стихийное бедствие, по меньшей мере 89 человек еще считаются пропавшими без вести.

Валенсия после смертоносных наводнений попросила центральное правительство о 31 млрд евро помощи.

В 2024 году в Испании зафиксировали наибольшее количество осадков в октябре за всю историю наблюдений.