В Іспанії щонайменше 89 людей вважають зниклими безвісти внаслідок повені

Щонайменше 89 людей вважаються зниклими безвісти після смертоносної повені на сході Іспанії.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на регіональні судові органи Валенсії, передає "Європейська правда".

У Вищому суді правосуддя Валенсії уточнили, що зазначена кількість включає тільки людей, про зникнення яких заявили родичі та надали особисті дані та біологічні зразки для ідентифікації.

Водночас кількість зниклих безвісти людей може бути більшою.Також допускають, що деяких людей могло віднести в море.

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Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна повинна продовжувати працювати.

"Зниклих безвісти досі не знайдено, будинки та підприємства зруйновані, поховані під брудом, багато людей відчувають гостру нестачу засобів. Ми повинні продовжувати працювати", – наголосив він.

Як відомо, щонайменше 217 людей загинули у Валенсії, Кастилії-Ла-Манчі та Андалусії, але поки що вдалося ідентифікувати лише 133 особи.

У неділю мешканці найбільш постраждалого містечка Пайпорта закидали брудом прем'єр-міністра Педро Санчеса, короля Феліпе VI та його дружину королеву Летицію, висловлюючи невдоволення реагуванням влади на катастрофу.

А напередодні, 5 листопада, Санчес анонсував терміновий пакет заходів для підтримки громадян і компаній, постраждалих від катастрофічної повені.