У Ризі пройде 12-та зустріч групи щодо створення спецтрибуналу для РФ за злочин агресії

У п’ятницю в столиці Латвії пройде 12-та зустріч міжнародної групи щодо створення спецтрибуналу для Росії за злочин агресії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило МЗС Латвії.

Зустріч Основної групи щодо створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ запланована у Ризі на п’ятницю, 22 листопада. Це буде 12-те засідання групи.

On 22 November, Riga 🇱🇻 will host the 12th meeting of the Core Group on the Establishment of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. Foreign Minister @Braze_Baiba will open the meeting, chaired by the Deputy Head of the Presidential Office of Ukraine 🇺🇦… pic.twitter.com/4Mkw39QPwS

Реклама: