У Ризі пройде 12-та зустріч групи щодо створення спецтрибуналу для РФ за злочин агресії

У п’ятницю в столиці Латвії пройде 12-та зустріч міжнародної групи щодо створення спецтрибуналу для Росії за злочин агресії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило МЗС Латвії.

Зустріч Основної групи щодо створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ запланована у Ризі на п’ятницю, 22 листопада. Це буде 12-те засідання групи.

On 22 November, Riga 🇱🇻 will host the 12th meeting of the Core Group on the Establishment of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. Foreign Minister @Braze_Baiba will open the meeting, chaired by the Deputy Head of the Presidential Office of Ukraine 🇺🇦… pic.twitter.com/4Mkw39QPwS Реклама: November 20, 2024

На зустрічі головуватиме заступник керівника Офісу президента України, а відкриє її очільниця МЗС Латвії Байба Браже.

Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають із 2022 року, але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Головна причина полягає в тому, що Україна виступає за створення міжнародного трибуналу (тобто на базі міжнародної організації), а ключові західні союзники – за так званий гібридний формат (коли трибунал відбувається за українським законодавством, але з підтримкою міжнародних партнерів).

Детальніше про це – у статті: Нові правила трибуналу для Путіна. Чому Банкова відмовилася від створення "гібридного" суду.