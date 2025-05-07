Конклав не зміг обрати нового Папу з першої спроби

Єпископи католицької церкви не змогли з першої спроби обрати нового Папу Римського – з димаря Сикстинської капели пішов чорний дим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Конклав, який зібрався в середу у Ватикані, не зміг дійти згоди щодо кандидатури нового Папи під час першого раунду голосування. Чорний дим з димаря на даху каплиці означає, що голосування не дало результату.

У середу був передбачений лише один раунд голосування, який тривав загалом майже чотири години. За ним спостерігали десятки тисяч вірян на площі Святого Петра у Ватикані.

The first sight of black smoke from the Vatican chimney.



The voting is done for today.



No Cardinal has secured the 89 votes necessary. pic.twitter.com/kmjx5yMB9O – Matthew Joseph (@matthew_sede) May 7, 2025

Тепер конклав збиратиметься і голосуватиме до чотирьох разів на день, поки не буде обрано нового Папу Римського. Для цього його кандидатуру мають підтримати більш як дві треті з-поміж 133 кардиналів конклаву.

Попередніх Пап обирали протягом двох-трьох днів, але у ХІІІ столітті конклав тривав рекордні майже три роки.

Явного фаворита поки що немає, хоча італійський кардинал П'єтро Паролін і філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле вважаються лідерами. Серед інших потенційних кандидатів – Жан-Марк Авелін із Франції, Петер Ердо з Угорщини, Роберт Превост із США та П'єрбаттіста Піццабалла з Італії.

Дата конклаву була визначена під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска 26 квітня.

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