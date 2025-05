Конклав не зміг обрати нового Папу з першої спроби

Єпископи католицької церкви не змогли з першої спроби обрати нового Папу Римського – з димаря Сикстинської капели пішов чорний дим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Конклав, який зібрався в середу у Ватикані, не зміг дійти згоди щодо кандидатури нового Папи під час першого раунду голосування. Чорний дим з димаря на даху каплиці означає, що голосування не дало результату.

У середу був передбачений лише один раунд голосування, який тривав загалом майже чотири години. За ним спостерігали десятки тисяч вірян на площі Святого Петра у Ватикані.

The first sight of black smoke from the Vatican chimney.



The voting is done for today.



No Cardinal has secured the 89 votes necessary. pic.twitter.com/kmjx5yMB9O