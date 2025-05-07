Позов проти Угорщини, гості Путіна з Європи, перехідний період для торгівлі з ЄС: новини дня

Президент Сербії, хоч і не без пригод, але дістався Москви, аби взяти участь у так званому параді до дня перемоги. Наступним планує прибути до російської столиці прем’єр Словаччини. Вони будуть єдиними лідерами країн Європи, які прибудуть до Путіна на 9 травня.

Крім того, до Москви збирається і делегація євродепутатів. За попередніми даними, п’ять чоловік.

У Єврокомісії наполягають, що наполегливо працюють з Україною над відкриттям першого кластера переговорів про вступ і відкриттям усіх кластерів у 2025 році. А ще – готують перехідні заходи після завершення "торговельного безвізу" з Україною.

Новий канцлер Німеччини Мерц перший візит після обрання здійснив до Франції, а далі вирушить до Польщі. Крім того, незабаром планує приїхати і в Україну.

Все важливе і цікаве за середу, 7 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Не визволителі, а воєнні злочинці"

У ніч проти 7 травня Росія атакувала Київ, внаслідок чого двоє людей загинули, восьмеро зазнали поранень.

Коментуючи черговий російський удар по українській столиці міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що очільник Кремля Владімір Путін "свідомо насміхається над мирними зусиллями США".

Він наголосив на необхідності посилити тиск на Москву.

"Це також ще одне нагадування, чому відзначення 80-ї річниці перемоги над нацизмом разом з путінською Росією є неприйнятним. Це не "визволителі", а воєнні злочинці", – додав він.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявили, що нічну атаку РФ по українських містах можна вважати відповіддю Кремля на пропозицію України про 30-денне перемир’я.

"Оце відповідь Путіна… Не бачу жодного раціонального пояснення, чому будь-хто має стояти поруч з ним на Красній площі для вшанування 80-річчя перемоги над нацизмом. Вони не визволителі – вони воєнні злочинці", – написав міністр закордонних справ Естонії у своєму X.

Естонія, а також Литва та Латвія планують не пускати через свій повітряний простір літаки прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та президента Сербії Александара Вучича для польоту на парад у Москві.

Експрезидент США Джо Байден констатує, що за президентства його наступника Дональда Трампа почалася політика умиротворення очільника Кремля Владіміра Путіна.

Байден нагадав, що Путін вважає Україну "частиною Матері-Росії" і "він вірить, що має історичні права на Україну...

"Він не може змиритися з тим, що […] Радянський Союз розпався. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться, є просто дурнем", – заявив попередній президент Сполучених Штатів.

Гості Путіна з Європи

Словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.

На шляху до Москви президенту Сербії Александару Вучичу довелось на деякий час приземлитись у Баку, столиці Азербайджану, оскільки залітати на територію Росії було небезпечно.

Але згодом він прибув до російської столиці, аби взяти участь у так званому параді до дня перемоги.

За повідомленням Кремля, у п'ятницю Вучич має зустрітися з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не відмовиться від наміру приїхати до Москви попри спроби його зірвати.

У відео ввечері 7 травня Фіцо сказав, що "кілька хвилин тому" отримав повідомлення від Естонії про неможливість прольоту літака з ним для візиту до Москви.

"Звичайно, це навмисна спроба зірвати мій візит до Москви. Це надзвичайно порушує всю нашу програму, ми не зможемо встигнути на заплановані зустрічі завтра ввечері", – заявив словацький премʼєр.

Він запевнив, що його протокол робить усе, аби Фіцо зміг потрапити до Москви та "взяти участь у чотирьох надзвичайно важливих двосторонніх зустрічах".

У програмі візиту Фіцо до Москви немає згадки про участь у параді.

Крім того, до російської столиці на 9 травня їде невелика група депутатів Європарламенту. Зокрема, їдуть двоє членів німецького Альянсу Сари Вагенкнехт: євродепутати Рут Фірменіх і Міхаель фон дер Шуленбург. За їхніми словами, з ними їдуть ще троє євродепутатів – з Чехії, Словаччини та Кіпру.

Також зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко "до 9 травня" помилував 42 політв’язнів.

Щодо євроінтеграції України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі, заявила, що прискорення вступу України до Європейського Союзу може стати найсильнішою гарантією безпеки для України після встановлення миру.

За її словами, Європейська комісія наполегливо працює над тим, щоб у 2025 році відкрити усі переговорні кластери під час перемовин про вступ України до ЄС.

Вона додала, що в історії Європи "мир та європейська інтеграція завжди йшли пліч-о-пліч".

"Тож давайте приймемо Україну до нашого Союзу. Йдемо шляхом миру разом. Слава Україні, і хай живе Європа!" – закликала президентка Єврокомісії.

Крім того, речник Єврокомісії Олоф Гілл повідомив, що Європейська комісія готує перехідні заходи після завершення "торговельного безвізу" з Україною.

Позов проти Угорщини

7 травня Єврокомісія подала позов проти Угорщини до Суду Євросоюзу за порушення законодавства ЄС стосовно нелегальних мігрантів, зокрема, звільнення від кримінального покарання осіб, причетних до незаконного ввезення мігрантів.

У квітні 2023 року уряд Угорщини ухвалив постанову, якою замінив покарання за злочини, пов'язані з незаконним ввезенням мігрантів. Зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі замінили "реінтеграційним ув'язненням".

"Як наслідок, особи, засуджені за злочини, пов'язані з незаконним ввезенням мігрантів, звільняються з в'язниці... і зобов'язані покинути територію Угорщини протягом 72 годин для відбування "реінтеграційного ув'язнення" в країні їхнього колишнього постійного проживання або громадянства", – повідомили в Єврокомісії.

Крім того, Єврокомісія поскаржилась до Суду ЄС одразу на 5 країн щодо виконання Акта про цифрові послуги.

Перше турне нового канцлера Німеччини

7 травня, наступного дня після обрання, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав Мерца опівдні у дворі Єлисейського палацу в Парижі тривалим рукостисканням і сердечним поплескуванням по спині.

У Єлисейському палаці повідомили, що візит Мерца не є офіційним прийняттям, а скоріше робочою зустріччю.

Під час першого закордонного візиту на новій посаді – до Франції – німецький канцлер повідомив про наміри порушити питання "європейського ядерного щита".

"Я бачу принципову необхідність обговорити з Францією та Великою Британією питання про те, як ми можемо спільно дати таку відповідь у вигляді стримування в майбутньому", – сказав політик.

До речі, Макрон сьогодні прийняв і тимчасового президента Сирії під час його першого візиту на Захід.

Після Парижа німецький канцлер вирушить до Варшави.

Дорогою до французької столиці Мерц заявив, що хоче "внутрішньо та зовні" продемонструвати, що він прагне до плідної співпраці з цими двома країнами і хоче "трохи перезапустити" відносини.

Канцлер Німеччини також планує завтра провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Мерц пообіцяв висловити німецьку позицію, яка є також позицією Європи.

"Як європейці, ми маємо що запропонувати; разом ми навіть більші, ніж Сполучені Штати Америки. Кількість споживачів в ЄС більша, ніж у США та Канаді разом узятих. Ми можемо щось зробити, ми єдині, принаймні в основному", – продовжив Мерц.

При цьому він розкритикував голоси з деяких частин уряду США, які підтримали ультраправу "Альтернативу для Німеччини" на досткрових парламентських виборах і нещодавно розкритикували класифікацію партії як правоекстремістську.

За його словами, це були "абсурдні зауваження щодо Федеративної Республіки Німеччина".

Він закликав американський уряд залишити внутрішню політику Німеччини внутрішньою політикою і в основному утримуватися від партійних політичних міркувань.

У пʼятницю, 9 травня, Мерца очікують у Брюсселі, де він зустрінеться з президентом Європейської ради і главою Європейської комісії.

Крім того, канцлер Німеччини планує незабаром відвідати Україну.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прагне до різкого збільшення щорічного оборонного бюджету країни.

Одне з джерел Reuters зазначило, що Пісторіус прагне виділяти до понад 60 мільярдів євро на армію починаючи з 2025 року.

А Bild пише, що новий міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт посилює контроль на кордонах проти мігрантів.

Більшість німців вважає, що ультраправа "АдН" може зруйнувати демократію.

Політика США

Віцепрезидент США каже, що Вашингтон зараз очікує згоди України і РФ на пряму взаємодію одне з одним.

"Ми б хотіли, щоб росіяни і українці погодилися на якісь базові принципи, щоб сісти за стіл і почати переговори. Безперечно США раді брати участь у цій розмові. Але дуже важливо, щоб Росія і Україна почали говорити одне з одним", – заявив Джей Ді Венс.

За його словами, зараз росіяни просять про певний набір поступок для того, щоб припинити конфлікт.

"Ми вважаємо, що вони просять забагато", – вважає американський віцепрезидент.

За даними The Wall Street Journal, Сполучені Штати посилюють розвідувальну діяльність у Гренландії, яку хоче Дональд Трамп. Після цієї інформації Данія викликала посла США.

А суд у США дозволив адміністрації Трампа заборонити службу трансгендерам.

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