Reuters: ЄС може покарати осіб, причетних до застосування хімічної зброї в Україні

У межах майбутнього 17-го пакета санкцій проти Росії Європейський Союз обговорює запровадження обмежень проти осіб, підозрюваних у застосуванні хімічної зброї в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось від своїх джерел агентство Reuters.

У середу представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви.

У пропозиції Єврокомісії згаданий перелік із 15 юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з гібридними загрозами з боку Росії, а також осіб, підозрюваних у застосуванні хімічної зброї в Україні, стверджує Reuters.

Паралельно, за інформацією Reuters, обговорювався третій комплекс заходів, який додасть до санкційного списку 25 юридичних та фізичних осіб, підозрюваних у порушенні прав людини.

Джерела Reuters також повідомляють, що ЄС може внести до списку російську нафтову компанію "Сургутнефтегаз", на яку США наклали санкції в січні в межах широкомасштабних заходів проти енергетичної торгівлі Росії.

Раніше стало відомо, що 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде підготований до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у травні 2025 року.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро говорив, що Європейський Союз прагне, аби його наступний пакет санкцій проти Росії був підготовлений та ухвалений у координації зі Сполученими Штатами.