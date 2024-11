В Риге пройдет 12-я встреча группы по созданию спецтрибунала для РФ за преступление агрессии

В пятницу в столице Латвии пройдет 12-я встреча международной группы по созданию спецтрибунала для России за преступление агрессии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил МИД Латвии.

Встреча Основной группы по созданию спецтрибунала за преступление агрессии РФ запланирована в Риге на пятницу, 22 ноября. Это будет 12-е заседание группы.

On 22 November, Riga 🇱🇻 will host the 12th meeting of the Core Group on the Establishment of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. Foreign Minister @Braze_Baiba will open the meeting, chaired by the Deputy Head of the Presidential Office of Ukraine 🇺🇦… pic.twitter.com/4Mkw39QPwS

