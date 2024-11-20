Глава Міноборони Молдови: Наявні в нас радари не можуть засікати дрони

У Молдові кажуть, що наявні у країни радари не можуть виявляти безпілотники, які порушують повітряний простір.

Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, якого цитує Realitatea, повідомляє "Європейська правда".

Міністр коментував інциденти з падінням на території Молдови дронів, які РФ використовує для атак на Україну.

Зокрема, він розповідав про безпілотник, який 19 листопада виявили на півночі Кишинева.

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"Це безпілотник, схожий на інші, які були знайдені за останні тижні...Звертаю вашу увагу на те, що всі безпілотники на перший погляд схожі, але, будь ласка, не підходьте до них, не чіпайте їх, тому що вони можуть бути небезпечні", – сказав Носатий.

За його словами, оскільки закуплені владою радари не можуть вчасно розпізнати безпілотники, що літають над повітряним простором країни, необхідно знайти можливості для закупівлі нових систем.

"Я просто хочу зазначити, що комплектація дійсно не дає змоги виявити дрони радарами. Вони до того ж мають доволі невелику відбивальну поверхню. Ці дрони мають дальність польоту 1000-1300 км, тому мають можливість перетинати територію України від місця запуску", – зазначив очільник Міноборони Молдови.

Він додав, що наявні в Молдови радари "родом із 60-80-х років і призначалися зовсім для іншого виду війни.

"Новий радар, який є в Молдові, виявляє, але, залежно від того, де він перебуває, має свою дальність і тактико-технічні дані щодо певних цілей", – резюмував міністр.

Нагадаємо, 10 листопада в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах. Після цього Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії ноту протесту.

Згодом на околиці села Кошерниця молдовські правоохоронці виявили третій дрон.

Також писали, що міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підтвердив, що російські ракети і дрони порушили повітряний простір країни вранці 17 листопада. Тоді Росія завдала масованого комбінованого удару по регіонах України.