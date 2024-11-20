Глава Минобороны Молдовы: Имеющиеся у нас радары не могут засекать дроны

В Молдове говорят, что имеющиеся у страны радары не могут обнаруживать беспилотники, нарушающие воздушное пространство.

Об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, которого цитирует Realitatea, сообщает "Европейская правда".

Министр комментировал инциденты с падением на территории Молдовы дронов, которые РФ использует для атак на Украину.

В частности, он рассказывал о беспилотнике, который 19 ноября обнаружили на севере Кишинева.

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"Это беспилотник, похожий на другие, которые были найдены за последние недели... Обращаю ваше внимание на то, что все беспилотники на первый взгляд похожи, но, пожалуйста, не подходите к ним, не трогайте их, потому что они могут быть опасны", – сказал Носатый.

По его словам, поскольку закупленные властями радары не могут вовремя распознать беспилотники, летающие над воздушным пространством страны, необходимо найти возможности для закупки новых систем.

"Я просто хочу отметить, что комплектация действительно не позволяет обнаружить дроны радарами. Они к тому же имеют довольно небольшую отражающую поверхность. Эти дроны имеют дальность полета 1000-1300 км, поэтому имеют возможность пересекать территорию Украины от места запуска", – отметил глава Минобороны Молдовы.

Он добавил, что имеющиеся у Молдовы радары "родом из 1960-80-х годов и предназначались совсем для другого вида войны.

"Новый радар, который есть в Молдове, обнаруживает, но, в зависимости от того, где он находится, имеет свою дальность и тактико-технические данные по определенным целям", – резюмировал министр.

Напомним, 10 ноября в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах. После этого Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России ноту протеста.

Впоследствии на окраине села Кошерница молдовские правоохранители обнаружили третий дрон.

Также писали, что министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны утром 17 ноября. Тогда Россия нанесла массированный комбинированный удар по регионам Украины.