У Кишиневі знайшли дрон літакового типу у районі торгового центру

У Молдові 19 листопада виявили ще один безпілотник, цього разу – на півночі Кишинева.

Про це повідомили у Національній поліції країни, передає "Європейська правда".

Як зазначили правоохоронці, дрон знайшли поблизу торгового центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau.

Скриншот: Google maps

Громадянин, який виявив безпілотник, одразу сповістив правоохоронців, і на місце інциденту виїхали представники спецлужб, аби перевірити пристрій.

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Видання NewsMaker опублікувало світлину ймовірного безпілотника.

Нагадаємо, 10 листопада в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах. Після цього Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії ноту протесту.

Згодом на околиці села Кошерниця молдовські правоохоронці виявили третій дрон.

Також писали, що міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підтвердив, що російські ракети і дрони порушили повітряний простір країни вранці 17 листопада. Тоді Росія завдала масованого комбінованого удару по регіонах України.