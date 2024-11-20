Посольство Польщі у Києві працює в звичному режимі на тлі попереджень США про ризики

Посольство Польщі в Україні заявило про роботу у звичайному режимі на тлі рішення низки західних посольств у Києві призупинити роботу у середу, 20 листопада, з безпекових міркувань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Посольство Республіки Польща в Києві працює в звичайному режимі, але з дотриманням умов безпеки, пов'язаних з підвищеним ризиком російських атак", – повідомив тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич

"Ми дуже серйозно ставимося до цих попереджень, однак і я сам перебуваю на місці, і деякі співробітники перебувають на місці в безпечних приміщеннях", – запевнив він.

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Посольство Польщі в Києві працює безперервно від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 22 лютого 2022 року. Як єдине дипломатичне представництво країн ЄС, установа працювала навіть у перші тижні російського вторгнення. Тодішній посол Бартош Ціхоцький залишався на місці.

"Ми досі працюємо в умовах воєнного часу. Це відбувається сьогодні, це відбувалося вчора і це буде відбуватися доти, доки триватиме ця злочинна російська агресія проти цивільних об'єктів і проти українських міст", – підкреслив Лукасевич. Він запевнив, що посольство не ігнорує жодних попереджень.

Раніше в середу глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський, що, незважаючи на підвищений ризик російських атак на Київ, польські дипломати, як і раніше, "залишаються на своїх постах". Він підкреслив, що це один з "видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу".

У Брюсселі також заявили, що представництво ЄС у Києві продовжує свою роботу і не вживає додаткових безпекових заходів.

Раніше США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада; посольство у зв’язку з цим буде зачинене.

Посольство Іспанії згодом теж оголосило про закриття після отримання "конкретної" інформації про можливий "великий" авіаудар по місту у середу, 20 листопада.

Також у середу з міркувань безпеки не працюватимуть посольства Греції та Італії.