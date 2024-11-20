Посольство Польши в Киеве работает в обычном режиме на фоне предупреждений США о рисках

Посольство Польши в Украине заявило о работе в обычном режиме на фоне решения ряда западных посольств в Киеве приостановить работу в среду, 20 ноября, по соображениям безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Посольство Республики Польша в Киеве работает в обычном режиме, но с соблюдением условий безопасности, связанных с повышенным риском российских атак", – сообщил временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич

"Мы очень серьезно относимся к этим предупреждениям, однако и я сам нахожусь на месте, и некоторые сотрудники находятся на месте в безопасных помещениях", – заверил он.

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Посольство Польши в Киеве работает непрерывно с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, которое началось 22 февраля 2022 года. Как единственное дипломатическое представительство стран ЕС, учреждение работало даже в первые недели российского вторжения. Тогдашний посол Бартош Цихоцкий оставался на месте.

"Мы до сих пор работаем в условиях военного времени. Это происходит сегодня, это происходило вчера и это будет происходить до тех пор, пока будет продолжаться эта преступная российская агрессия против гражданских объектов и против украинских городов", – подчеркнул Лукасевич. Он заверил, что посольство не игнорирует никаких предупреждений.

Ранее в среду глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский, что, несмотря на повышенный риск российских атак на Киев, польские дипломаты по-прежнему "остаются на своих постах". Он подчеркнул, что это один из "видимых признаков солидарности Польши с Украиной, которая борется за свободу".

В Брюсселе также заявили, что представительство ЕС в Киеве продолжает свою работу и не принимает дополнительных мер безопасности.

Ранее США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском крупной воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября; посольство в связи с этим будет закрыто.

Посольство Испании впоследствии тоже объявило о закрытии после получения "конкретной" информации о возможном "крупном" авиаударе по городу в среду, 20 ноября.

Также в среду по соображениям безопасности не будут работать посольства Греции и Италии.