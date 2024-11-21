ЗМІ: Британські спецслужби вивчають дані про можливе застосування РФ міжконтинентальної ракети

Британські спецслужби "терміново" вивчають повідомлення про те, що Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру під час атаки на Україну.

Про це на умовах анонімності розповів речник британського прем’єра Кіра Стармера, якого цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника, "це швидкоплинний процес".

"Я не хочу випереджати наші спецслужби, які терміново вивчають ці повідомлення, але якщо це правда, то, очевидно, це буде ще одним прикладом серйозної, нерозважливої і ескалаційної поведінки з боку Росії, і це тільки зміцнить нашу рішучість", – зазначив він.

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За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Водночас, як згодом повідомили ЗМІ, на Заході сумніваються, що РФ застосувала міжконтинентальну ракету.

В ЄС, коментуючи ці дані, сказали, що якщо вони підтвердяться, "це буде ще однією чіткою ознакою ескалації".