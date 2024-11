ЄС і Україна узгодили виплату 18,1 млрд євро за рахунок росактивів

Європейський Союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги на 18,1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів.

Про це повідомили премʼєр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає "Європейська правда".

За словами Шмигаля, сума в 18,1 млрд євро, про яку йдеться, є частиною пакета "Групи семи" на 50 млрд доларів, який забезпечується прибутками від заморожених російських активів.

"Такий крок – це не лише підтримка, але й прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну", – додав він.

Honoured to sign MoU with Ukraine on behalf of EU for €18.1 b in macro-financial assistance to help 🇺🇦 cover immediate needs.



It is part of G7 initiative to support Ukraine using revenues from immobilised Russian assets–making sure that aggressor pays for damage it has caused. pic.twitter.com/j1EJDMsCcE