ЕС и Украина согласовали выплату 18,1 млрд евро за счет росактивов

Европейский Союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов.

Об этом сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает "Европейская правда".

По словам Шмыгаля, сумма в 18,1 млрд евро, о которой идет речь, является частью пакета "Группы семи" на 50 млрд долларов, который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.

"Такой шаг – это не только поддержка, но и прецедент привлечения России к ответственности за ее преступления и начало процесса, чтобы агрессор заплатил за свою жестокую войну", – добавил он.

Honoured to sign MoU with Ukraine on behalf of EU for €18.1 b in macro-financial assistance to help 🇺🇦 cover immediate needs.



It is part of G7 initiative to support Ukraine using revenues from immobilised Russian assets–making sure that aggressor pays for damage it has caused. pic.twitter.com/j1EJDMsCcE