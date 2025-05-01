"Новий етап стратегічного партнерства": Сибіга привітав угоду про надра зі США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що угода про використання ресурсів між Україною і США є вигідною для обох країн та зміцнить двосторонні відносини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Сибіги, підписана напередодні угода про створення інвестиційного фонду для відбудови "знаменує початок нового етапу стратегічного партнерства між Україною та США".

"Інтенсивна робота над текстом угоди дозволила досягти збалансованої та надійної угоди, яка принесе користь обом країнам. Вона забезпечить довгострокове відновлення та процвітання України, а також відкриє нові інвестиційні можливості для США та американських компаній", – сказав він.

Глава МЗС наголосив, що угода згадує і про процес вступу України до ЄС, і про роль України у підтримці міжнародного миру.

"Угода не стосується лише бізнесу, а є інвестицією в довгострокову присутність американського стратегічного бізнесу в Україні та формування майбутньої архітектури безпеки", – підсумував Сибіга.

Україна та США напередодні, 30 квітня, уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.

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