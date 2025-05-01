Рубіо розповів главі МЗС Франції про прагнення Трампа зупинити війну в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо 1 травня зустрівся з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, зосередившись на обговоренні війни РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс.

Під час зустрічі з очільником французького МЗС Рубіо заявив, що президент США Трамп "зосереджений на припиненні безглуздого кровопролиття в Україні", сказала представниця Держдепу.

Він також "підтвердив зобов'язання США тісно співпрацювати з Францією та іншими європейськими партнерами для забезпечення тривалого миру", додала Брюс.

"Держсекретар Рубіо високо оцінив лідерство Франції у мобілізації підтримки Європи та України для укладення надійної угоди, але чітко зазначив, що слів недостатньо – Європа повинна активізувати свої зусилля, виділивши реальні ресурси та проявивши політичну волю, щоб покласти край цій війні", – зазначили в Держдепартаменті.

В останні тижні адміністрація Трампа намагалась форсувати "мирний процес" між Україною та Росією і, за даними ЗМІ, підготувала "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.

Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Згодом агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.

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