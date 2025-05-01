Перша відставка в команді Трампа, деталі угоди про надра, провокація у Польщі: новини дня

Україна і США на сотий день другого президентства Трампа підписали угоду про надра, але без "технічних" додатків. У Білому домі почали вихваляти боса, а сам американський президент каже про великі вигоди Вашингтону від цієї угоди.

Разом з тим, в уряді Сполучених Штатів заявляють про "сигнал російському керівництву" і "крок до припинення війни". Один з конгресменів назвав угоду здирницькою, а інший погрожує РФ нищивними санкціями, якщо Путін спробує дурити Трампа.

Все важливе і цікаве за четвер, 1 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Деталі угоди про надра

Перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко підписала угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна. З боку США це зробив міністр фінансів Скотт Бессент.

Текст угоди про надра із США – на сайті Кабінету міністрів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про надра – "перший результат ватиканської зустрічі" з Дональдом Трампом, який "робить її дійсно історичною".

За словами міністерки Юлії Свириденко, серед ключових положень документу, відомого як "угода про надра":

– повна власність і контроль за власними ресурсами, зокрема й мінералами, залишаються за Україною;

– Інвестиційний фонд відбудови, який мають створити, буде наповнюватися доходами виключно з нових ліцензій;

– партнерство між державами буде рівноправним. За словами віцепрем’єрки, жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу;

– угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони і далі належатимуть Україні;

– в угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США;

– США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології.

– доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.

Юлія Свириденко пояснює, що Сполучені Штати можуть робити внески в інвестиційний фонд або фінансово, або наданням Україні нової допомоги – наприклад, систем ППО.

Україна буде вносити у фонд 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне.

Далі Фонд інвестуватиме у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно.

"Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження Фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну – у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", – зазначила перша віцепрем’єрка.

Угода про надра стосується 57 мінералів. Йдеться про український видобуток алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу.

Причому мова лише про нові родовища, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що поінформував топдипломатку ЄС Каю Каллас про підписану угоду.

"Це важлива віха у стратегічному партнерстві України та США, спрямованому на зміцнення економіки та безпеки України", – підкреслив він.

Про те, що саме ця угода принесе Україні і навіщо вона (у зміненому вигляді) потрібна самим США, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.

Сигнал керівництву РФ?

Президент США Дональд Трамп заявив, що в результаті підписання угоди щодо надр з Україною Сполучені Штати можуть отримати більше за 350 млрд доларів, витрачених, за його словами, на Україну.

"Ми уклали угоду, за якою теоретично отримаємо набагато більше, ніж 350 млрд доларів", – заявив Трамп.

Прессекретарка Білого дому після підписання угоди про надра каже, що Трамп – "головний майстер угод".

За словами Керолайн Левітт, підписана угода про надра є свідченням того, "чому саме Трамп є нашим головним майстром угод". Вона назвала її "історичною подією", яка започатковує "унікальне економічне партнерство, спрямоване на відновлення та довгостроковий економічний успіх України".

"Ця угода демонструє, наскільки президент зацікавлений у досягненні справжнього і тривалого миру", – додала вона.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписана з Україною угода про корисні копалини є повноцінним економічним партнерством, яке дасть змогу президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією на міцнішій основі.

"Американський народ не заробить грошей, якщо українці не будуть процвітати. Тож тепер ми повністю згодні в економічних питаннях. І, повторюся, я вважаю, що це сильний сигнал російському керівництву, який дає президенту Трампу можливість вести переговори з Росією на ще більш міцній основі", – сказав він.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що підписана з Україною угода "про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови" стане кроком до припинення війни, яку розв’язала РФ.

У МЗС Чехії впевнені, що угода зі США підтверджує готовність України до переговорів.

США продадуть Україні зброю

Впливовий член комітету з закордонних справ Палати представників Конгресу США, демократ Грегорі В. Мікс назвав здирницькою економічну угоду, підписану Сполученими Штатами та Україною.

"Я сподіваюся, що адміністрація тепер зможе звернути увагу на справжню перешкоду на шляху до миру: Владіміра Путіна", – заявив Мікс.

До речі, німецькі "Зелені" скептично оцінюють угоду про надра між Україною та США.

Лідерка німецької Партії зелених Франциска Брантнер вважає, що Україна втратила можливість отримати необхідні їй гарантії безпеки від США.

Сьогодні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа готує продаж Україні продукції військового призначення на суму від 50 млн доларів.

Це є першим таким випадком за нової адміністрації.

А один з ключових соратників Трампа у Сенаті, республіканець Ліндсі Грем стверджує, що понад 70 його колег готові проголосувати за нові "розгромні" санкції проти Росії і велетенські мита проти тих країн, які допомагають Москві.

Він пояснив, що для Путіна "було б дуже великою помилкою спробувати дурити Трампа", і саме тому з’явився цей проєкт.

100 днів, щоб "зблизити сторони"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що між Україною та Росією "дуже велика прірва" щодо того, як вони бачать завершення війни, а відтак адміністрація американського президента Дональда Трампа буде працювати, аби "спробувати зблизити ці сторони".

Він додав, що "мирні пропозиції" вже озвучені, й протягом наступних 100 днів президентства Трампа його адміністрація "буде дуже наполегливо працювати, щоб спробувати зблизити ці сторони".

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Україна нібито готова поступитися територіями, які захопила Росія, "де-факто", але не "де-юре".

Перша відставка в команді Трампа

Кілька американських ЗМІ дізналися, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волц залишає свою посаду. Відставку свого радника з нацбезпеки Майкла Волц потім підтвердив і президент США Дональд Трамп.

У березні Майкл Волц потрапив у скандал після того, як помилково додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal, де посадовці у сфері нацбезпеки обговорювали удари США по Ємену.

Президент США анонсував номінування Волца на нову посаду – посла при ООН.

За даними Politico, одним із кандидатів на посаду радника президента США з національної безпеки після звільнення Майкла Волца є Стів Віткофф.

Тим часом спеціальний посланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф викликав занепокоєння серед інсайдерів адміністрації США своїм підходом до переговорів з двома найбільшими ворогами Америки.

Згодом американські ЗМІ повідомили, що Віткофф не зацікавлений у посаді радника Трампа з нацбезпеки.

За даними CNN, Трамп залишить шефа Пентагону Піта Гегсета на посаді, попри скандал із витоком даних.

Провокація у Польщі

Вчора на акції антиукраїнського кандидата в президенти Польщі зірвали з мерії прапор України.

Поліція Любліна повідомила в четвер, що співробітники з міста Біла Підляська займаються розслідуванням інциденту, який стався під час передвиборчої акції кандидата в президенти Гжегожа Брауна.

Посол України у Польщі Василь Боднар назвав витівку на акції антиукраїнського кандидата в президенти свідомою провокацією з метою зашкодити відносинам між країнами.

Решта новин

Люксембург поповнить Фонд підтримки енергетики України на 10 млн євро.

Опитування показало, що 16% австрійців готові захищати країну зі зброєю в руках.

У Греції затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь РФ, а президент Сербії Вучич пояснив візит на 9 травня в Росію обіцянкою Путіну.

У Женеві страйкували працівники ООН через скорочення на тлі політики Трампа, у Сербії тисячі людей вийшли на акції вшанування пам’ятя загиблих від обвалу на вокзалі.

Іспанський оператор електромережі каже, що у блекауті "винні" не відновлювані джерела. В Іспанії порахували збитки від масштабного блекауту.

У Німеччині суд дав довічне ув'язнення жінці, яка напала з ножем на пасажирів автобуса.

Британія і Франція ведуть переговори про визнання Палестини у червні.