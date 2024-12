В Молдове подтвердили, что российская ракета нарушила воздушное пространство

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российская ракета нарушила молдавское воздушное пространство в ночь на среду, 25 декабря.

Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Санду заявила, что в день Рождества "Кремль выбирает путь разрушения – атакует энергетическую инфраструктуру Украины и нарушает воздушное пространство Молдовы ракетой".

"Эти действия явно нарушают международное право. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной", – добавила молдавский президент.

While our countries celebrate Christmas, Kremlin chooses destruction–targeting Ukraine’s energy infrastructure and violating Moldova’s airspace with a missile, actions that clearly violate international law. Moldova condemns these acts and stands in full solidarity with Ukraine.