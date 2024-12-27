У Норвегії відповіли на закиди РФ про відмову допомогти судну, що тонуло біля Іспанії

Судно Oslo Carrier під норвезьким прапором заявило, що не прийшло на допомогу російському суховантажу "Урса Майор", оскільки в тому районі вже почалась рятувальна операція.

Про це йдеться в офіційній заяві морського перевізника Oslo Bulk, яке є власником Oslo Carrier, пише "Європейська правда".

Як пояснили в Oslo Bulk, операцією з порятунку екіпажу "Урса Майор" керував Морський рятувально-координаційний центр в іспанській Картахені, який відповідає за проведення подібних операцій у цьому районі.

Центр наказав капітану Oslo Carrier "не брати на борт екіпаж судна, що зазнало лиха, оскільки їхній рятувальний катер був на шляху до місця події", йдеться в повідомленні.

Реклама:

"Рятувальна шлюпка була закріплена поруч з нашим судном до прибуття рятувального катера. Погода була гарною, ніхто з членів екіпажу не постраждав і їм не загрожувала небезпека", – додали в Oslo Bulk.

На підтвердження своїх слів логістична компанія опублікувала фото шлюпки.

Фото: Oslo Bulk

Раніше російські ЗМІ заявили, що судно під норвезьким прапором відмовилося взяти на борт екіпаж з російського судна "Урса Майор", яке затонуло біля берегів Іспанії 23 грудня.

Офіційно судно "Урса Майор" прямувало транзитом із Санкт-Петербурга до Владивостока. Воно вирушило на маршрут 11 грудня і мало прибути 22 січня.

Але, на думку OSINT-аналітиків, судно разом зі ще кількома кораблями було призначене для евакуації російських баз у сирійському Тартусі та Хмеймімі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України також повідомляли, що інше вантажне судно "Спарта", яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху.