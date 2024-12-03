У Молдові знайшли нові уламки безпілотника

У вівторок, 3 грудня, в Оргеївському районі Молдови були виявлені уламки невідомого безпілотника.

Про це повідомила поліція країни, передає "Європейська правда".

Як передає поліція Молдови, у вівторок, 3 грудня, в Оргеївському районі на околиці села Подгорень були виявлені уламки невідомого безпілотника.

Реклама:

Правоохоронці вже обмежили доступ до місця падіння та проводять комплексне розслідування.

Як зазначили в поліції, на місці перебувають спеціалізовані служби.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Зазначимо, у ніч проти 3 грудня Росія атакувала регіони України 28 дронами, 22 з яких вдалося знищити Повітряним силам Збройних Сил України.

Нагадаємо, 10 листопада в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах. Згодом на околиці села Кошерниця молдовські правоохоронці виявили третій дрон, а 19 листопада ще один безпілотник виявили на півночі Кишинева.

Також писали, що міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підтвердив, що російські ракети і дрони порушили повітряний простір країни вранці 17 листопада. Тоді Росія завдала масованого комбінованого удару по регіонах України.