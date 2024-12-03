В Молдове нашли новые обломки беспилотника

Во вторник, 3 декабря, в Оргеевском районе Молдовы были обнаружены обломки неизвестного беспилотника.

Об этом сообщила полиция страны, передает "Европейская правда".

Как передает полиция Молдовы, во вторник, 3 декабря, в Оргеевском районе на окраине села Подгорены были обнаружены обломки неизвестного беспилотника.

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Правоохранители уже ограничили доступ к месту падения и проводят комплексное расследование.

Как отметили в полиции, на месте падения находятся специализированные службы.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Отметим, в ночь на 3 декабря Россия атаковала регионы Украины 28 дронами, 22 из которых удалось уничтожить Воздушным силам Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 10 ноября в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах. Впоследствии на окраине села Кошерница молдавские правоохранители обнаружили третий дрон, а 19 ноября еще один беспилотник обнаружили на севере Кишинева.

Также писали, что министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны утром 17 ноября. Тогда Россия нанесла массированный комбинированный удар по регионам Украины.