До Києва прибула делегація від комітету Сенату США

До Києва прибула делегація від комітету з асигнувань Сенату США, який називають одним з найвпливовіших.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк розповіла, що зустріла з потяга делегацію топпосадовців сенатського Комітету з асигнувань, що має великий вплив у питанні видатків.

Great to welcome a bipartisan delegation of senior officials from the Senate Appropriations Committee. Their visit highlights how U.S. assistance is assisting Ukraine defend itself, and the security of Europe, against Russian aggression. pic.twitter.com/nGBbyai9x5 Реклама: December 4, 2024

Посол зазначила, що цей візит підкреслює залученість США у допомогу Україні для захисту самої себе і європейської безпеки.

Як повідомлялося, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак перебуває з візитом у США для зустрічей з адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа.

Держсекретар Ентоні Блінкен після завершення міністерського засідання НАТО у Брюсселі запевнив у готовності повністю використати фінансування для України, схвалене Конгресом, до кінця адміністрації Байдена.