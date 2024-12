До Києва прибула делегація від комітету Сенату США

До Києва прибула делегація від комітету з асигнувань Сенату США, який називають одним з найвпливовіших.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк розповіла, що зустріла з потяга делегацію топпосадовців сенатського Комітету з асигнувань, що має великий вплив у питанні видатків.

Great to welcome a bipartisan delegation of senior officials from the Senate Appropriations Committee. Their visit highlights how U.S. assistance is assisting Ukraine defend itself, and the security of Europe, against Russian aggression. pic.twitter.com/nGBbyai9x5

