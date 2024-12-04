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До Києва прибула делегація від комітету Сенату США

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Новини — Середа, 4 грудня 2024, 17:40 — Марія Ємець

До Києва прибула делегація від комітету з асигнувань Сенату США, який називають одним з найвпливовіших.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. 

Брінк розповіла, що зустріла з потяга делегацію топпосадовців сенатського Комітету з асигнувань, що має великий вплив у питанні видатків.

Посол зазначила, що цей візит підкреслює залученість США у допомогу Україні для захисту самої себе і європейської безпеки. 

Як повідомлялося, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак перебуває з візитом у США для зустрічей з адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа.

Держсекретар Ентоні Блінкен після завершення міністерського засідання НАТО у Брюсселі запевнив у готовності повністю використати фінансування для України, схвалене Конгресом, до кінця адміністрації Байдена.

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