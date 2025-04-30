Трамп: премʼєр Канади приїде до США "наступного тижня або навіть раніше"

Американський президент Дональд Трамп анонсував візит премʼєр-міністра Канади Марка Карні до США протягом цього й наступного тижнів.

Про це він сказав під час засідання свого кабінету 30 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп спрогнозував, що з премʼєром Канади "у нас будуть чудові стосунки".

"Він подзвонив мені вчора. Сказав: "Пропоную домовитись", – переказав він.

Президент США також висловив переконання, що в канадській Ліберальній партії, яку очолює Карні, його ненавиділи менше, ніж у Консервативній, яка програла вибори.

"Він (Карні. – Ред.) дуже приємний джентльмен. І він незабаром, протягом наступного тижня або навіть раніше, приїде до Білого дому", – сказав Трамп.

Нагадаємо, Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з Дональдом Трампом.

З моменту переобрання Дональда Трампа на посаду президента США він неодноразово згадував про те, що Канада стане "51-м американським штатом", що викликало обурення канадців.

Заяви Трампа також змінили політичну ситуацію в Канаді, де консерватори попри суттєву перевагу кількома місяцями раніше програли на дострокових парламентських виборах лібералам на чолі з Карні.

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