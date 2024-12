В Киев прибыла делегация от комитета Сената США

В Киев прибыла делегация от комитета по ассигнованиям Сената США, который называют одним из самых влиятельных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Бринк рассказала, что встретила с поезда делегацию топ-чиновников сенатского Комитета по ассигнованиям, который имеет большое влияние в вопросе бюджетных расходов.

Great to welcome a bipartisan delegation of senior officials from the Senate Appropriations Committee. Their visit highlights how U.S. assistance is assisting Ukraine defend itself, and the security of Europe, against Russian aggression. pic.twitter.com/nGBbyai9x5

