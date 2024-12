Топгенерал НАТО привітав українських захисників з Днем Збройних сил

Очільник військового комітету НАТО Роб Бауер привітав українських військових з Днем Збройних сил та засвідчив свою повагу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

"У День Збройних сил України хочу висловити мою найглибшу повагу хоробрості і непохитній стійкості, яку продемонстрували ЗСУ. Вони показують світові, що для них немає нічого неможливого. Україна заслуговує на нашу максимальну підтримку", – написав Бауер.

On Ukrainian Armed Forces Day, I want to express my deepest respect for the courage and unfaltering resilience the UAF have shown. 🇺🇦💪



They demonstrate to the world that there is nothing they cannot do.#Ukraine deserves our fullest support. #SlavaUkraini #StandWithUkraine pic.twitter.com/bzvWOwz0Qx

Реклама: