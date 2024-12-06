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Топгенерал НАТО привітав українських захисників з Днем Збройних сил

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Новини — П'ятниця, 6 грудня 2024, 13:55 — Марія Ємець

Очільник військового комітету НАТО Роб Бауер привітав українських військових з Днем Збройних сил та засвідчив свою повагу. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

"У День Збройних сил України хочу висловити мою найглибшу повагу хоробрості і непохитній стійкості, яку продемонстрували ЗСУ. Вони показують світові, що для них немає нічого неможливого. Україна заслуговує на нашу максимальну підтримку", – написав Бауер. 

Нагадаємо, раніше Бауер висловив думку, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.

Також він закликає країни Північноатлантичного альянсу збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП.

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