Топгенерал НАТО привітав українських захисників з Днем Збройних сил
Новини — П'ятниця, 6 грудня 2024, 13:55 —
Очільник військового комітету НАТО Роб Бауер привітав українських військових з Днем Збройних сил та засвідчив свою повагу.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".
"У День Збройних сил України хочу висловити мою найглибшу повагу хоробрості і непохитній стійкості, яку продемонстрували ЗСУ. Вони показують світові, що для них немає нічого неможливого. Україна заслуговує на нашу максимальну підтримку", – написав Бауер.
On Ukrainian Armed Forces Day, I want to express my deepest respect for the courage and unfaltering resilience the UAF have shown. 🇺🇦💪
They demonstrate to the world that there is nothing they cannot do.#Ukraine deserves our fullest support. #SlavaUkraini #StandWithUkraine pic.twitter.com/bzvWOwz0QxРеклама:– Admiral Rob Bauer (@CMC_NATO) December 6, 2024
Нагадаємо, раніше Бауер висловив думку, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.
Також він закликає країни Північноатлантичного альянсу збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП.
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