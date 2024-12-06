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Топ-генерал НАТО поздравил украинских защитников с Днем Вооруженных сил

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Новости — Пятница, 6 декабря 2024, 13:55 — Мария Емец

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр поздравил украинских военных с Днем Вооруженных сил и засвидетельствовал свое уважение.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

"В День Вооруженных сил Украины хочу выразить мое глубочайшее уважение храбрости и непоколебимой стойкости, которую продемонстрировали ВСУ. Они показывают миру, что для них нет ничего невозможного. Украина заслуживает на нашу максимальную поддержку", – написал Бауэр.

Напомним, ранее Бауэр высказал мнение, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.

Также он призывает страны Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП.

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Украина-НАТО
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