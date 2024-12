Топ-генерал НАТО поздравил украинских защитников с Днем Вооруженных сил

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр поздравил украинских военных с Днем Вооруженных сил и засвидетельствовал свое уважение.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

"В День Вооруженных сил Украины хочу выразить мое глубочайшее уважение храбрости и непоколебимой стойкости, которую продемонстрировали ВСУ. Они показывают миру, что для них нет ничего невозможного. Украина заслуживает на нашу максимальную поддержку", – написал Бауэр.

On Ukrainian Armed Forces Day, I want to express my deepest respect for the courage and unfaltering resilience the UAF have shown. 🇺🇦💪



They demonstrate to the world that there is nothing they cannot do.#Ukraine deserves our fullest support. #SlavaUkraini #StandWithUkraine pic.twitter.com/bzvWOwz0Qx

