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Глава МЗС Литви: Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати

Новини — Неділя, 8 грудня 2024, 16:12 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який залишає посаду, заявив, що події у Сирії свідчать про можливість перемогти Росію в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у соцмережі Х (Twitter) в неділю.

За словами Ландсбергіса, новини із Сирії доводять: Росію можна подолати.

Глава дипломатії ЄС пов'язала падіння Асада зі слабкістю Росії та Ірану

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"Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати, і вона повернеться додому. Балтійці були праві – Захід достатньо сильний, щоб перемогти. 

Нам не потрібно боятися "ведмедя" в Україні чи деінде, де він спричиняє хаос", – заявив литовський дипломат.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на повалення режиму Башара Асада у Сирії, відзначивши, що вбачає у ньому слабкість Росії та Ірану.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зміну влади в Сирії "доброю новиною", а президент Франції Емманюель Макрон зрадів, що "варварська держава" нарешті повалена.

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Сирія Литва Росія
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