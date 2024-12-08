Шольц привітав повалення режиму в Сирії та окреслив, які кроки потрібні далі

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зміну влади в Сирії "доброю новиною".

Заяву канцлера у неділю наводить Spiegel, пише "Європейська правда".

За словами Шольца, сирійський народ зазнав жахливих страждань – повалений диктатор Асад "жорстоко пригнічував власний народ".

"На його совісті незліченна кількість людських життів і він змусив багатьох людей тікати з Сирії, багато з яких також прибули до Німеччини", – сказав Шольц.

Реклама:

Далі важливо, за його словами, щоб "закон і порядок були швидко відновлені".

Всі релігійні громади і меншини повинні користуватися захистом зараз і в майбутньому, наголосив канцлер.

Шольц вважає, що політичне вирішення конфлікту в Сирії залишається можливим відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2254. Резолюція, яка була прийнята в 2015 році, передбачає розробку конституції і проведення виборів під наглядом Організації Об'єднаних Націй.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила, що після Асада Сирія не повинна перейти до рук інших радикалів.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на повалення режиму Башара Асада у Сирії, відзначивши, що вбачає у ньому слабкість Росії та Ірану.

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що "варварська держава нарешті повалена" та додав, що Франція залишатиметься відданою безпеці всіх на Близькому Сході.

8 грудня вранці сили повстанців у Дамаску оголосили столицю "вільною" від багаторічного правителя Башара аль-Асада. Вони заявили, що державні установи залишатимуться під наглядом колишнього прем'єр-міністра до офіційної передачі влади.