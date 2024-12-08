Макрон про Сирію: Варварська держава повалена

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на події у Сирії, де повстанці взяли під контроль столицю Дамаск, а диктатор Башар Асад, за повідомленнями, утік.

Про це Макрон написав у неділю у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

"Варварська держава повалена. Нарешті. Я віддаю належне сирійському народові, його мужності і терпінню. У цей час невизначеності я бажаю йому миру, свободи і єдності", – заявив Макрон.

Франція, додав Макрон, залишатиметься відданою безпеці всіх на Близькому Сході.

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L’État de barbarie est tombé. Enfin.



Je rends hommage au peuple syrien, à son courage, à sa patience. Dans ce moment d’incertitude, je forme pour lui des vœux de paix, de liberté et d’unité.



La France restera engagée pour la sécurité de tous au Moyen-Orient. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2024

8 грудня вранці сили повстанців у Дамаску оголосили столицю "вільною" від багаторічного правителя Башара аль-Асада. Вони заявили, що державні установи залишатимуться під наглядом колишнього прем'єр-міністра до офіційної передачі влади.

У неділю в обід МЗС Росії, яка є союзницею сирійського режиму, опублікувало заяву, у якій повідомило, що Асад покинув пост президента та Сирію.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила, що після Асада Сирія не повинна перейти до рук інших радикалів.

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден уважно стежить за розвитком подій у Сирії.