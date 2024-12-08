Макрон про Сирію: Варварська держава повалена
Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на події у Сирії, де повстанці взяли під контроль столицю Дамаск, а диктатор Башар Асад, за повідомленнями, утік.
Про це Макрон написав у неділю у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
"Варварська держава повалена. Нарешті. Я віддаю належне сирійському народові, його мужності і терпінню. У цей час невизначеності я бажаю йому миру, свободи і єдності", – заявив Макрон.
Франція, додав Макрон, залишатиметься відданою безпеці всіх на Близькому Сході.
L’État de barbarie est tombé. Enfin.– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2024
Je rends hommage au peuple syrien, à son courage, à sa patience. Dans ce moment d’incertitude, je forme pour lui des vœux de paix, de liberté et d’unité.
La France restera engagée pour la sécurité de tous au Moyen-Orient.
8 грудня вранці сили повстанців у Дамаску оголосили столицю "вільною" від багаторічного правителя Башара аль-Асада. Вони заявили, що державні установи залишатимуться під наглядом колишнього прем'єр-міністра до офіційної передачі влади.
У неділю в обід МЗС Росії, яка є союзницею сирійського режиму, опублікувало заяву, у якій повідомило, що Асад покинув пост президента та Сирію.
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила, що після Асада Сирія не повинна перейти до рук інших радикалів.
У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден уважно стежить за розвитком подій у Сирії.