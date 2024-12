Глава дипломатії ЄС пов'язала падіння Асада зі слабкістю Росії та Ірану

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на повалення режиму Башара Асада у Сирії, відзначивши, що вбачає у ньому слабкість Росії та Ірану.

З реакцією вона виступила у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Каллас назвала кінець диктатури Асада "позитивною і довгоочікуваною подією". "Це також свідчить про слабкість прихильників Асада – Росії та Ірану", – зазначила вона.

Пріоритетом ЄС, зауважила Каллас, є забезпечення безпеки в регіоні. Тому з цією метою вона буде працювати з усіма конструктивними партнерами, як в Сирії, так і в регіоні.

The end of Assad’s dictatorship is a positive and long-awaited development. It also shows the weakness of Assad’s backers, Russia and Iran.



Our priority is to ensure security in the region. I will work with all the constructive partners, in Syria and in the region.