Глава дипломатії ЄС пов'язала падіння Асада зі слабкістю Росії та Ірану

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на повалення режиму Башара Асада у Сирії, відзначивши, що вбачає у ньому слабкість Росії та Ірану.

З реакцією вона виступила у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Каллас назвала кінець диктатури Асада "позитивною і довгоочікуваною подією". "Це також свідчить про слабкість прихильників Асада – Росії та Ірану", – зазначила вона.

Пріоритетом ЄС, зауважила Каллас, є забезпечення безпеки в регіоні. Тому з цією метою вона буде працювати з усіма конструктивними партнерами, як в Сирії, так і в регіоні.

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The end of Assad’s dictatorship is a positive and long-awaited development. It also shows the weakness of Assad’s backers, Russia and Iran.



Our priority is to ensure security in the region. I will work with all the constructive partners, in Syria and in the region. – Kaja Kallas (@kajakallas) December 8, 2024

"Я перебуваю в тісному контакті з міністрами з регіону. Процес відновлення Сирії буде довгим і складним, і всі сторони повинні бути готові до конструктивної взаємодії", – написала глава дипломатії Європейського Союзу.

8 грудня вранці сили повстанців у Дамаску оголосили столицю "вільною" від багаторічного правителя Башара аль-Асада. Вони заявили, що державні установи залишатимуться під наглядом колишнього прем'єр-міністра до офіційної передачі влади.

У неділю в обід МЗС Росії, яка є союзницею сирійського режиму, опублікувало заяву, у якій повідомило, що Асад покинув пост президента та Сирію.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила, що після Асада Сирія не повинна перейти до рук інших радикалів.

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що "варварська держава нарешті повалена" та додав, що Франція залишатиметься відданою безпеці всіх на Близькому Сході.