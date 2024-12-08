Глава МИД Литвы: Пример Сирии показывает, что Россию можно прогнать

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который покидает пост, заявил, что события в Сирии свидетельствуют о возможности победить Россию в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в соцсети Х (Twitter) в воскресенье.

По словам Ландсбергиса, новости из Сирии доказывают: Россию можно преодолеть.

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"Пример Сирии показывает, что Россию можно прогнать, и она вернется домой. Балтийцы были правы – Запад достаточно силен, чтобы победить.

Нам не нужно бояться "медведя" в Украине или в других местах, где он вызывает хаос", – заявил литовский дипломат.

Напомним, лава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на свержение режима Башара Асада в Сирии, отметив, что видит в нем слабость России и Ирана.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал смену власти в Сирии "хорошей новостью", а президент Франции Эмманюэль Макрон обрадовался, что "варварское государство" наконец свергнуто.