ЗМІ: Білорусь будує фортифікації під кордоном з Литвою

Білорусь спорудила нові фортифікації неподалік кордону з Литвою, які, ймовірно, є складовою "вузла опору", створення якого у Гродненській області анонсували рік тому.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" на підставі отриманих ексклюзивних супутникових знімків, пише "Європейська правда".

Укріплення з’явилися на краю Госького військового полігону неподалік міста Гродно, за 6 кілометрів від білорусько-литовського кордону та прикордонного переходу "Привалка-Райгород".

Радые Свабода

Укріплення можуть бути частиною одного з трьох "вузлів опору", який рік тому Міноборони Білорусі обіцяло побудувати в Гродненській області.

Реклама:

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко під час відвідин схожих споруд біля кордонів з Польщею казав, що їх створюють, аби "заздалегідь підготуватися до захисту нашої Батьківщини в районах ймовірних ударів".

На супутниковому знімку, зробленому Planet Labs 14 грудня 2024 року поблизу північно-західної частини полігону, видно нові укріплення під Гродном.

Зі східного боку дороги, що веде до пункту пропуску "Привалка", наприкінці листопада 2024 року з’явилась траншея довжиною 340 метрів і шириною від 5 до 7 метрів. Таких розмірів достатньо для пересування танка. Ділянка, на якій вирита траншея, за кадастром не входить до території полігону.

Із західного боку дороги з’явились піхотні траншеї довжиною майже 200 метрів та поодинокі укріплення.

Загалом ця територія має природоохоронний статус і входить до ландшафтного заказника "Городнянська пуща", її називають одним з найбільш екологічно чистих місць у Білорусі. Ділянка, де з’явились укріплення, у 2019 році постраждала від пожежі і її після того розчистили від рослинності.

За даними супутникових знімків, активне копання окопів у заповіднику почалося на межі 2022-2023 років.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що участь білоруської армії у війні проти України "на 100% неможлива" через те, що в Білорусі фактично відсутня будь-яка підтримка участі в бойових діях проти України.

Дивіться також інтерв’ю "ЄвроПравди" зі Світланою Тихановською про війну, звільнення Білорусі, російську опозицію та захоплення Україною.