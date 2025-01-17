СМИ: Беларусь строит фортификации у границы с Литвой

Беларусь построила новые фортификации недалеко от границы с Литвой, которые, вероятно, являются составляющей "узла сопротивления", создание которого в Гродненской области анонсировали год назад.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" на основании полученных эксклюзивных спутниковых снимков, пишет "Европейская правда".

Укрепления появились на краю Гоского военного полигона возле города Гродно, в 6 километрах от белорусско-литовской границы и пограничного перехода "Привалка-Райгород".

Радые Свабода

Укрепления могут быть частью одного из трех "узлов сопротивления", который год назад Минобороны Беларуси обещало построить в Гродненской области.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения подобных сооружений у границ с Польшей говорил, что их создают, чтобы "заранее подготовиться к защите нашей Родины в районах вероятных ударов".

На спутниковом снимке, сделанном Planet Labs 14 декабря 2024 года вблизи северо-западной части полигона, видны новые укрепления под Гродно.

С восточной стороны дороги, ведущей к пункту пропуска "Привалка", в конце ноября 2024 года появилась траншея длиной 340 метров и шириной от 5 до 7 метров. Таких размеров достаточно для передвижения танка. Участок, на котором вырыта траншея, по кадастру не входит в территорию полигона.

С западной стороны дороги появились пехотные траншеи длиной почти 200 метров и одиночные укрепления.

В целом эта территория имеет природоохранный статус и входит в ландшафтный заказник "Городнянская пуща", ее называют одним из самых экологически чистых мест в Беларуси. Участок, где появились укрепления, в 2019 году пострадал от пожара и его после того расчистили от растительности.

По данным спутниковых снимков, активное копание окопов в заповеднике началось на рубеже 2022-2023 годов.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что участие белорусской армии в войне против Украины "на 100% невозможно" из-за того, что в Беларуси фактически отсутствует какая-либо поддержка участия в боевых действиях против Украины.

Смотрите также интервью "ЕвроПравды" со Светланой Тихановской о войне, освобождении Беларуси, российской оппозиции и захвате Украины.