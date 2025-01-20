Ексглава МЗС Польщі вважає неправильним пов’язувати членство України в ЄС і НАТО і тему Волині

Ексміністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає неправильним пов’язувати членство України в ЄС і НАТО та вирішення проблеми Волинської трагедії.

Про це він сказав у інтерв’ю RMF FM, пише "Європейська правда".

Чапутович назвав хибною ідею ставити присутність України в міжнародних організаціях у залежність від волинського питання.

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"Ми підняли його (волинське питання. – Ред.) без потреби. Я критикував і те, як його піднімав уряд "Права і справедливості", і те, як його піднімає нинішній уряд. (Віцепрем’єр Владислав) Косіняк-Камиш був "дуже чітким" у цьому питанні, міністр Сікорський, прем'єр-міністр Туск. Це було зайвим. Маємо складну ситуацію", – сказав Чапутович.

На його думку, чинна польська влада вирішила поконкурувати щодо теми Волині із "Правом та справедливістю" напередодні президентських виборів, аби підтримати свого кандидата Рафала Тшасковського.

"Це питання невиправдано підняли. Це така "затія", щоб підтримати Тшасковського у його передвиборчій кампанії, а поляки цього не люблять. Це була помилка", – сказав Чапутович.

Нагадаємо, кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький, підтримуваний найбільшою опозиційною партією "Право і справедливість", раніше заявив, що не бачить України ні в ЄС, ні в НАТО.

"Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", – заявив Навроцький.

Натомість мер Варшави і кандидат у президенти Польщі від влади Рафал Тшасковський підтримав членство України в ЄС і НАТО.