Экс-глава МИД Польши считает неправильным связывать членство Украины в ЕС и НАТО и тему Волыни

Экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает неправильным связывать членство Украины в ЕС и НАТО и решение проблемы Волынской трагедии.

Об этом он сказал в интервью RMF FM, пишет "Европейская правда".

Чапутович назвал ошибочной идею ставить присутствие Украины в международных организациях в зависимость от волынского вопроса.

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"Мы подняли его (волынский вопрос. – Ред.) без надобности. Я критиковал и то, как его поднимало правительство "Права и справедливости", и то, как его поднимает нынешнее правительство. (Вице-премьер Владислав) Косиняк-Камыш был "очень четким" в этом вопросе, министр Сикорский, премьер-министр Туск. Это было лишним. Мы имеем сложную ситуацию", – сказал Чапутович.

По его мнению, действующая польская власть решила поконкурировать в теме Волыни с "Правом и справедливостью" накануне президентских выборов, чтобы поддержать своего кандидата Рафала Тшасковского.

"Этот вопрос неоправданно подняли. Это такая "затея", чтобы поддержать Тшасковского в его предвыборной кампании, а поляки этого не любят. Это была ошибка", – сказал Чапутович.

Напомним, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, поддерживаемый крупнейшей оппозиционной партией "Право и справедливость", ранее заявил, что не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО.

"Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов", – заявил Навроцкий.

В свою очередь мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши от власти Рафал Тшасковский поддержал членство Украины в ЕС и НАТО.